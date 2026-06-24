Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın annesi ve aynı zamanda Kadir İnanır'ın ablası olan Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca’nın da eşi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi, usta sanatçı Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır, Bülent Arıca, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olan Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

FATSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti ilçe başkanları, Arıca ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş cenazede hazır bulundu.

Altun Arıca'nın cenazesi, Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)