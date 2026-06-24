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Halk TV Magazin Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı

Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı

Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın ablası, ünlü sanatçı Soner Arıca'nın da annesi olan Altun Arıca, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı Soner Arıca'nın annesi ve aynı zamanda Kadir İnanır'ın ablası olan Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca’nın da eşi olan 95 yaşındaki Altun Arıca, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı - Resim : 1

Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi, usta sanatçı Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır, Bülent Arıca, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in ise anneannesi olan Altun Arıca için Fatsa Hz. Hamza Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı - Resim : 2

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FATSA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, siyasi parti ilçe başkanları, Arıca ailesinin yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş cenazede hazır bulundu.

Altun Arıca'nın cenazesi, Fatsa Asri Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)

Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı - Resim : 4

Kadir İnanır'ın ablası Soner Arıca'nın annesiydi! Son yolcuğuna uğurlandı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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