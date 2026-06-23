Kadir İnanır'ın ablası hayatını kaybetti
Kadir İnanır'ın ablası ve aynı zamanda Soner Arıca'nın da annesi olan Altun Arıca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Usta sanatçı Kadir İnanır’ın ablası Altun Arıca, Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Arıca ailesi ve sanat camiasını yasa boğdu.
Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle özel bir hastanede tedavi altında bulunan Altun Arıca’nın bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Altun Arıca’nın, sanatçı Soner Arıca’nın annesi, usta oyuncu Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca’nın ablası olduğu bildirildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Altun Arıca’nın cenazesinin, yarın memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenecek törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeye aile üyelerinin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi