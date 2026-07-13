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Sam Neill, hastalığıyla mücadele ettiği süreçte verdiği röportajlarda ölüm korkusu yaşamadığını da açık yüreklilikle dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, "Ölmekten hiçbir şekilde korkmuyorum. Bu beni endişelendirmiyor. Ama yine de buna üzülürdüm." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler ölümünün ardından yeniden gündem oldu.