Jurassic Park'ın yıldızı hayatını kaybetti! Geride o sözler kaldı
Jurassic Park filminde hayat verdiği Dr. Alan Grant karakteriyle dünya çapında ün kazanan Sam Neill, 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun hastalığıyla mücadele ettiği dönemde söylediği sözler yeniden gündem oldu.
Jurassic Park ve Peaky Blinders yapımlarıyla hafızalara kazınan dünyaca ünlü oyuncu Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Kanseri tamamen yendiğini açıklamasının ardından gelen ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu.
Sam Neill'in ailesi, yaptıkları yazılı açıklamayla usta oyuncunun Avustralya'nın Sidney kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Neill'in ani ve beklenmedik bir şekilde yaşamını yitirdiği belirtilirken, ölümünden önce kanseri yenmiş olmasının aile için büyük bir teselli olduğu ifade edildi.
Aile ayrıca, tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek bu zor dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi.
2022 yılında, Jurassic World Dominion filminin tanıtımı sırasında 3. evre kan kanseri teşhisi alan Sam Neill, kemoterapinin yetersiz kalmasının ardından CAR-T hücre tedavisi görmüştü.
Tedavi sonrası yaptığı açıklamada vücudunda artık kansere rastlanmadığını söyleyen usta oyuncu, "Az önce taramadan çıktım ve vücudumda hiçbir kanser yok. Bu olağanüstü bir şey." sözleriyle yaşadığı mutluluğu paylaşmıştı.
Sam Neill, hastalığıyla mücadele ettiği süreçte verdiği röportajlarda ölüm korkusu yaşamadığını da açık yüreklilikle dile getirmişti.
Ünlü oyuncu, "Ölmekten hiçbir şekilde korkmuyorum. Bu beni endişelendirmiyor. Ama yine de buna üzülürdüm." ifadelerini kullanmıştı.
Bu sözler ölümünün ardından yeniden gündem oldu.
Kuzey İrlanda doğumlu olup Yeni Zelanda'da büyüyen Sam Neill, 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminde canlandırdığı Dr. Alan Grant karakteriyle dünya çapında ün kazandı.
Yaklaşık 50 yıla yayılan kariyerinde The Piano, Peaky Blinders, The Zookeeper ve birçok başarılı yapımda rol alan Neill, sinema dünyasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı.