'Jurassic Park' yıldızının ölüm nedeni günler sonra belli oldu!
'Jurassic Park' filmiyle hafızalara kazınan oyuncu Sam Neill'in ölüm nedeni günler sonra açıklandı. Kanseri yenerek yeniden oyunculuğa dönmeye hazırlanan Neill'in, zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.
'Jurassic Park' filmindeki Dr. Alan Grant karakteriyle dünya çapında tanınan Yeni Zelandalı oyuncu Sam Neill'in ölüm nedeni günler sonra netlik kazandı.
13 Temmuz'da hayatını kaybeden Sam Neill'in vefatının ardından merak edilen ölüm nedenine ilişkin açıklama yapan menajeri Philip Grenz, 78 yaşındaki ünlü oyuncunun zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Grenz ayrıca, Neill için Yeni Zelanda'daki çiftliğinde ailesi ve yakın dostlarının katılımıyla özel bir cenaze töreni düzenleneceğini, törenin halka açık olmayacağını belirtti.
Ünlü oyuncuya Mart 2022'de kanser teşhisi konulmuş, CAR-T hücre tedavisi gören Neill, nisan ayında verdiği röportajda kanseri yendiğini açıklamış ve yeniden oyunculuğa dönmeye hazırlandığını söylemişti.
Son röportajında, "Artık başka bir filmde oynamamın zamanı geldi" diyen Neill'in bu sözleri, ölüm haberinin ardından hayranlarını duygulandırmıştı.
'Jurassic Park', 'The Piano' ve 'Peaky Blinders' gibi yapımlarla kariyerine damga vuran Sam Neill, geride dört çocuğunu, sekiz torununu ve milyonlarca dolarlık bir serveti bıraktı.
Ünlü oyuncunun Yeni Zelanda'da geniş üzüm bağlarına sahip Redbank Çiftliği'nin yanı sıra bir alkol üretim tesisi işlettiği ve toplam servetinin 25 ila 28 milyon dolar arasında olduğu öğrenildi.