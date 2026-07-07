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İzmitli fenomene altın takmak için saatlerce sırada beklediler

İzmitli sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir'in düğününde davetliler altın takabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Takılan altınların ağırlığıyla yürümekte zorlanan gelinin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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İzmitli fenomene altın takmak için saatlerce sırada beklediler

Sosyal medyada paylaştığı komedi videolarıyla tanınan İzmitli fenomen Zehra Özdemir, Murat Çapan ile görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Çiftin mutlu gününe damga vuran ise metrelerce uzayan takı kuyruğu ve geline takılan altınlar oldu.

Uzun süredir birlikte olduğu Murat Çapan ile dünyaevine giren Zehra Özdemir'in düğününe aileleri, yakın dostları ve sosyal medya dünyasından arkadaşları katıldı. Takı töreni başladığında davetlilerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki kuyruk dikkat çekti. Davetliler, takı takmak için saatlerce bekledi.

İzmitli fenomene altın takmak için saatlerce sırada beklediler - Resim : 1

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ALTINLARIN AĞIRLIĞIYLA YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Takı merasiminde Zehra Özdemir'e ağır altın setleri, burma bilezikler ve çok sayıda ziynet eşyası takıldı. Üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken fenomenin o anları davetliler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Düğünden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İzmitli fenomene altın takmak için saatlerce sırada beklediler - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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