İstanbul'u terk ederek Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşen Yılmaz Erdoğan, pazarda alışveriş yaparken ortaya çıktı.

Pazar alışverişinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Köyceğiz’de pazar" notuyla paylaşan usta oyuncu, domates, biber, sarımsak ve daha birçok ürün aldı. Sebzeleri tek tek seçip poşetine atan Erdoğan'ın o karelerine beğeni yağdı.

Pazar esnafıyla sohbet eden Yılmaz Erdoğan, yanına gelen hayranlarını kırmayarak fotoğraf da çektirdi.

İstanbul'daki hayatını bırakıp Köyceğiz'e yerleşmesiyle ilgili daha önce açıklama yapan usta oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Köyceğiz’e gitmemin nedeni İstanbul’daki hayatımın bir AVM’de kahve içmek, trafikte beklemek ve eve dönmek olduğunu anladığımdandır. Orada plato kurduk. İşi de oraya götürdüm. İnziva lafı var; öyle bir şey yok. Tam tersi daha çok çalışıyoruz. Bir de tarla işi var oralarda. Buğdaydan susama kadar her şeyi ekiyoruz."