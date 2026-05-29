İstanbul’da yıldızlar geçidi başlıyor: Dünyaca ünlü isimler sahne alacak

İstanbul, önümüzdeki günlerde pop, hip hop, elektronik müzik ve alternatif rock türlerinde uluslararası arenada adını duyurmuş çok sayıda sanatçıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

Şehrin dört bir yanındaki mekanlarda sahne alacak dünyaca ünlü isimler, hem müzik listelerini altüst eden hit şarkılarını hem de yeni albümlerindeki eserleri İstanbullu müzikseverler için seslendirecek.

ANDREA BOCELLİ VE KENAN DOĞULU AYNI SAHNEDE

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli, uluslararası kariyerinin dönüm noktası olan ve 20 milyondan fazla satan "Romanza" albümünün 30. yılına özel çıktığı "Romanza 30th Anniversary World Tour" kapsamında yarın akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

NTRteam organizasyonuyla düzenlenen, AEG Presents prodüksiyon standartlarındaki bu dev konserde, sahnede Bocelli'ye şarkıcı Kenan Doğulu ile "çıplak ayaklı çellist" lakaplı Jodok Cello eşlik edecek.

Müzikal omurgasını İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın oluşturacağı konserin Mticket üzerinden satılan biletleri kısa sürede tükenirken, yoğun talep sebebiyle 24 saatliğine sınırlı sayıda ek kontenjan açıldı.

KANYE WEST ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA

Grammy ödüllü efsanevi rap sanatçısı Kanye West, yarın Başakşehir'deki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahne alacak.

ILS Vision tarafından organize edilen ve yaklaşık 120 bin müzikseverin katılması beklenen bu dev organizasyon, konser öncesi ve sonrası partiler, DJ performansları, lazer ve ışık şovlarıyla sabaha kadar kesintisiz sürecek.

Gecede ayrıca Yener Çevik, Mavi, Sena Şener, Pera ve Motive gibi popüler isimler de performans sergileyecek.

TRAVİS SCOTT TERSANE İSTANBUL'DA

Dünyanın en büyük hip hop yıldızlarından Travis Scott, 31 Mayıs akşamı Tersane İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. TemaCC organizasyonuyla hayata geçirilen ve kapıların saat 16.00'da açılacağı bu özel gecede, sahnenin açılış performansını ünlü DJ ve prodüktör Faruk Sabancı gerçekleştirecek.

Etkinliğe yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılması öngörülüyor.

ALESSANDRO SAFİNA VE BURAK YETER HARBİYE'DE

İtalyan tenor Alessandro Safina ile Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 5 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda ortak bir performansa imza atacak.

Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla gerçekleşecek konserde Safina'ya İspanyol sanatçılar Cecilia Krull ile Cristina Ramos eşlik ederken, sahnede dev bir Sinema Senfoni Orkestrası da hazır bulunacak.

MAX KORZH BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ STADYUMU'NDA

Kendine özgü rap, hip hop, pop ve rock senteziyle milyonları peşinden sürükleyen Belaruslu sanatçı Max Korzh, 6 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarının karşısına çıkacak.

Korzh'un bu konseri öncesinde, Rusya'dan İstanbul'a yapılacak uçuşlarda büyük yoğunluk yaşandı ve birçok sefer tamamen doldu.

Sanatçı gecede; "The Sky Will Help Us", "Live High", "Optimist", "Control" ve "Raznesem (Crash the Stadium)" gibi en popüler şarkılarını stadyumu dolduran binlerce kişiyle tek bir ağızdan söyleyecek.

ALİCE COOPER İSTANBUL LİFEPARK'TA

ABD'li 78 yaşındaki efsanevi rock sanatçısı Alice Cooper, 13 Haziran'da İstanbul Lifepark'ta sahne alacak. Neo Events organizasyonuyla düzenlenecek bu konser, Cooper'ın yarım asrı geride bırakan görkemli kariyerine bir veda gecesi özelliği taşıyacak.

Dünya çapında milyonlarca albüm satan ikonik isim, "School's Out", "Poison", "No More Mr. Nice Guy" ve "I'm Eighteen" gibi zamansız klasiklerinin yanı sıra son albümleri "Detroit Stories" ve "Road"dan da parçalar seslendirecek.

RAGHEB ALAMA VOLKSWAGEN ARENA'DA

Arap pop müziğinin bilinen isimlerinden Lübnanlı şarkıcı Ragheb Alama, 19 Haziran'da Volkswagen Arena'da sahne alacak. Alama, uzun yıllar boyunca müzik listelerinin zirvesinden inmeyen "Alby Asheqha", "Elli Baana", "Naseeni Eldonia" ve "Tab Leh" gibi kariyerinin en hit eserlerini İstanbullu dinleyicileriyle paylaşacak.

MEGADETH KÜÇÜKÇİFTLİK PARK'TA

Thrash metal dünyasının en köklü ve önemli gruplarından Megadeth, 23 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta Türk hayranlarıyla hasret giderecek. Konserde grubun hafızalara kazınan eski efsane şarkılarının yanı sıra son dönemde çıkardıkları yeni çalışmalar da repertuarda yer bulacak.

SCORPİONS YENİDEN İSTANBUL'DA

60 yılı aşan müzik geçmişiyle dünya genelinde milyonlarca albüm satışına imza atan Alman rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.

Grup; "Wind of Change", "Still Loving You" ve "Rock You Like a Hurricane" gibi tüm dünyada klasikleşmiş rock marşlarını İstanbul semalarında çınlatacak.

MOBY ZORLU PSM SAHNESİ'NDE

Elektronik müziğin küresel öncülerinden Moby, "PSM Loves Summer by %100 Müzik" etkinlik serisi kapsamında 29 Haziran'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.

Ünlü sanatçı, kariyerinde derin izler bırakan "Porcelain", "Natural Blues" ve "Why Does My Heart Feel So Bad?" gibi kült parçalarını seslendirecek.

THREE DAYS GRACE İLK KEZ İSTANBUL'DA

Alternatif rock ve post-grunge tarzındaki şarkılarıyla dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Kanadalı rock grubu Three Days Grace, 30 Haziran'da KüçükÇiftlik Park'ta olacak. Bu konser, grubun İstanbul'daki ilk canlı performansı olma özelliğini taşıyor. (AA)