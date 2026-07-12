İstanbul'da 15 yıl sonra Ricky Martin rüzgarı! Ünlüler akın etti

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, tam 15 yıl aradan sonra İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. KüçükÇiftlik Park'ta sahne alan Latin müziğinin yıldızı, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere birçok ünlü isim de yoğun ilgi gösterdi.

Ricky Martin, sahneye "İyi akşamlar İstanbul" sözleriyle çıktı. Yaklaşık iki saat boyunca en sevilen parçalarını seslendiren sanatçı, sahne enerjisi ve dans şovlarıyla binlerce hayranını coşturdu.

Konser boyunca zaman zaman Türkçe konuşan Martin'in "Oyna" ve "Teşekkür ederim" ifadeleri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

"BU GECE HAYATTAKİ TÜM SORUNLARI UNUTACAĞIZ"

İstanbul'da yeniden sahne almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren 54 yaşındaki sanatçı, hayranlarına duygusal bir konuşma yaptı.

Türkiye'deki sevgi ve ilgiden her zaman etkilendiğini söyleyen Martin, "Türkiye'ye geri dönmek çok güzel. Bu gece burada iyi vakit geçirmeye geldim. Uçmak, eğlenmek istiyorum. Bunun sonsuz bir yaz olmasını istiyorum. Bu gece, hayattaki tüm sorunları unutacağız; bu gece kimsenin sorunu yok, acıdan özgürüz. Bu gece bir rüya gibi, sizin yaratacağınız çok güzel bir fantezi. Bu benim müziğim, bu benim hikayem. Siz, hikayemin çok önemli bir parçasısınız ve bunun için her zaman minnettar kalacağım" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YOĞUN İLGİ

Ricky Martin'in İstanbul konseri, sanat dünyasının tanınmış isimlerini de bir araya getirdi. Geceye Seda Bakan, Müjde Uzman, Halil İbrahim Ceyhan, Saadet Işıl Aksoy ve Hazal Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katılarak Latin yıldızın performansını izledi.