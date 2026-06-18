İstanbul konseri öncesi Ricky Martin’den sıra dışı talep! Kulis istekleri ortaya çıktı

Latin müziğinin dünyaca ünlü yıldızlarından Ricky Martin, 11 Temmuz’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta konser vermeye hazırlanıyor. Hazırlıklar sürerken, ünlü şarkıcının organizasyon ekibine ilettiği özel kulis istekleri ortaya çıktı.

Posta'nın haberine göre Ricky Martin, ilk olarak özel bir oksijen kapsülü talebinde bulundu. Ünlü yıldızın dikkat çeken bir diğer isteği ise Anadolu’nun doğal mineralleriyle uygulanan geleneksel çamur banyosu oldu.

PROGRAMINA EKLETTİ

Martin’in, yüzyıllardır uygulanan bu doğal bakım yöntemini deneyimlemek istediği ve programına dahil edilmesini talep ettiği belirtildi.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Ricky Martin, doğal minerallerle yapılan çamur banyolarının vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inanıyor. Sanatçının daha önce de benzer doğal bakım ve terapi uygulamalarından faydalandığı ifade ediliyor.