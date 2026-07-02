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Halk TV Magazin İstanbul caddelerinde Yeşilçam rüzgarı: İETT’den usta sanatçı Kadir İnanır’a vefa

İstanbul caddelerinde Yeşilçam rüzgarı: İETT’den usta sanatçı Kadir İnanır’a vefa

Geçen hafta 77 yaşında vefat eden usta oyuncu Kadir İnanır için İETT özel bir saygı otobüsü tasarladı.

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İstanbul caddelerinde Yeşilçam rüzgarı: İETT’den usta sanatçı Kadir İnanır’a vefa

Geçen hafta tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata gözlerini yuman Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır'ın anısı, İstanbul sokaklarında yaşatılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İETT, geçtiğimiz cuma günü vefat eden ve pazar günü düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçı için anlamlı bir projeye imza attı. İstanbul caddelerinde hizmet vermek üzere usta oyuncunun hatırasına özel bir "Saygı Otobüsü" tasarlandı.

İstanbul caddelerinde Yeşilçam rüzgarı: İETT’den usta sanatçı Kadir İnanır’a vefa - Resim : 1

HAFIZALARA KAZINAN KARELER İSTANBUL CADDELERİNDE

Özel olarak giydirilen saygı otobüsünde, Kadir İnanır’ın hafızalardan silinmeyen fotoğrafları, Türk sinema tarihine damga vurmuş filmlerinden ikonik görseller ve toplumun her kesiminin ezbere bildiği, zihinlerde yer etmiş unutulmaz replikleri yer alıyor.

Tasarımıyla büyük beğeni toplayan bu anlamlı otobüs, 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında seferlerine başlayarak İstanbullularla buluştu.

İstanbul caddelerinde Yeşilçam rüzgarı: İETT’den usta sanatçı Kadir İnanır’a vefa - Resim : 2

Ekrem İmamoğlu'ndan Kadir İnanır için duygusal yazıEkrem İmamoğlu'ndan Kadir İnanır için duygusal yazı

180'DEN FAZLA FİLM VE SAYISIZ ÖDÜL

"Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının başyapıtı kabul edilen yapımlar başta olmak üzere, kariyeri boyunca 180’den fazla sinema filmine hayat veren usta aktörün hatırası, bu projeyle İstanbul caddelerinde yaşatılmaya devam edecek. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kadir İnanır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs
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