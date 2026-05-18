İspanya maliyesi Shakira'ya 60 milyon Euro ödeyecek!

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da hakkında vergi kaçırma iddiasıyla açılan davada haklı bulundu.

İspanya Ulusal Mahkemesi, İspanya Vergi Dairesi ile yaşanan yargı sürecinin sonunda ünlü şarkıcı lehine karar verdi.

Shakira'nın avukat ekibi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 8 yıllık dava sürecinin ardından sanatçının İspanya'da ikamet etmediği ve vergi yükümlülüğü olmadığının doğrulandığı aktarıldı.

CEZALAR İPTAL EDİLDİ

Ekonomik İdari Mahkemesinin 22 Temmuz 2021 tarihinde verdiği kararı bozan Ulusal Mahkeme, Shakira'nın 2011'de 183 günden fazla İspanya'da ikamet ettiğinin kanıtlanmadığı gerekçesiyle sanatçıya uygulanan vergileri ve bununla ilgili cezaları iptal etti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda İspanya maliyesi, Shakira'ya yaklaşık 60 milyon avro ödeme yapmak zorunda kalacak.

Shakira, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Hiçbir zaman dolandırıcılık olmadı. İddialar doğru olmadığından vergi makamları da bunun aksini kanıtlayamadı." ifadelerini kullandı.

TEMYİZ BAŞVURUSU YAPILACAK

Diğer yandan Ulusal Mahkemenin kararının, Yüksek Mahkemede temyiz edilebileceği açıklandı.

Vergi Dairesi kaynakları, Shakira'nın 2012-2014 yıllarında vergi kaçakçılığı suçlamalarını zaten kabul ettiğini hatırlatarak temyiz başvurusu yapacağını duyurdu. (AA)