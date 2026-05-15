İrem Derici'den 250 bin liralık "ruh hastası" davasına yanıt!

Şarkıcı İrem Derici ile Burcu Güneş arasındaki polemik mahkemeye taşındı. Güneş’in, kendisine yönelik “ruh hastası” ifadeleri nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açmasının ardından Derici’den ilk açıklama geldi.

"BEN DE ONA DAVA AÇTIM"

Nişanlısı Melih Kunukçu ile Arnavutköy’de görüntülenen İrem Derici, dava sürecinin devam ettiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Derici, "Evet bana dava açmış, ben de ona açtım. Hala Burcu’yu sosyal medyada takip ediyorum, bence gerek yoktu" dedi.

Ünlü şarkıcı, davayı kazanması halinde elde edeceği tazminatı HAYTAP’a ve hayvan barınaklarına bağışlayacağını da söyledi.

"TELEFONLA KONUŞMA FOBİM VAR"

Derici, Burcu Güneş ile yaşanan süreçte iletişim kurmaya çalıştığını söyledi. Ünlü şarkıcı, "Kendisine mesaj attım, ‘Gerek yoktu’ dedim. O da numarasını yolladı, ‘Konuşalım’ dedi ama benim telefonla konuşma fobim var. " ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün haberine göre, 2017 yılında yoğun bakım süreci geçirdiğini ve sonrasında tedavi gördüğünü söyleyen Derici, "O günden beri telefonla konuşamıyorum. Telefonum hiç çalmaz. Bunu da kendisine söyledim ama umursamadığımı düşündü galiba" dedi.

"BELKİ DE HOŞUNA GİTMİŞTİR"

Açıklamalarına devam eden İrem Derici, Burcu Güneş hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Derici, "Belki de uzun süre sonra böyle ön plana çıkması hoşuna gitmiş olabilir, benim de olsa hoşuma giderdi. Ama hiç gerek yoktu" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı, artık polemiklerden uzak durmak istediğini de dile getirdi. "Kadın kadının yurdu olmalı" diyen Derici, "Ben kendi maddiyatımla kafayı bozmuş durumdayım, bu tarz şeylerle uğraşmak istemiyorum. Eski İrem’i geride bırakmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.