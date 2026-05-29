İlik nakli olan Cansever'den ilk görüntü: Bayram mesajıyla seslendi

İlik nakli operasyonu olan şarkıcı Cansever, ilik nakli operasyonunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı paylaşımla hayranlarına seslendi. Cansever, "Selam olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Almanya'da tedavi gören şarkıcı Cansever, geçtiğimiz yıl Aralık ayında lösemiye yakalandığını duyurmuş ve sağlık sürecine dair gelişmeleri düzenli olarak takipçileriyle paylaşmıştı. Tedavisinde önemli bir aşamaya gelindiğini belirten sanatçı, uygun donör bulunması durumunda ilik nakli yapılacağını açıklamıştı.

İlk etapta 29 Mart’ta yapılması planlanan ilik nakli operasyonu daha sonra 26 Mart tarihine alındı. Operasyon öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Cansever, sevenlerinden dua istemişti.

CANSEVER'DEN İLİK NAKLİ SONRASI İLK GÖRÜNTÜ

Cansever, ilik nakli operasyonunun ardından ilk kez sosyal medyada hayranlarının karşısına çıktı. Cansever mesajında, "Selam olsun. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bütün dileklerinizi, Allah kabul etsin. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Cansever, geçtiğimiz yıl aralık ayında kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. 26 Mart tarihinde başarılı bir ilik nakli operasyonu geçiren şarkıcı, "Şu an iyiyim, her şey kontrol altında. Merak etmeyin bu süreç 6 ay devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kanser Doktor Ameliyat
