İkonik romantik komedi filmi geri dönüyor! 23 yıl sonra müjdeyi verdiler
2003 yapımı ikonik romantik komedi filminin devamı için 23 yıl sonra hazırlıklara başlandı. Projenin henüz erken aşamada olduğu belirtilirken, yıldız oyuncuların yeniden bir araya gelme ihtimali hayranlarını heyecanlandırdı.
Efsane romantik komedi filmi “Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?”, vizyona girmesinin üzerinden 23 yıl geçtikten sonra devam filmiyle geri dönmeye hazırlanıyor. Kate Hudson ve Matthew McConaughey’nin başrollerini paylaştığı yapımın devam filmi için çalışmalara başlandığı öğrenildi.
2003 yılında vizyona giren film, eğlenceli hikayesi ve başrol oyuncularının uyumuyla romantik komedi türünün unutulmazları arasına girmişti. Aradan geçen yılların ardından yapımın devam filmi için düğmeye basılması, hayranlarını heyecanlandırdı.
Filmin çalışmalarının henüz çok erken aşamada olduğu belirtilirken, ilk filmin yıldızı Kate Hudson’ın yeni filmde yapımcı olarak yer alacağı öğrenildi.
Hudson’ın yanı sıra Matthew McConaughey’nin de Benjamin karakteriyle yeniden kamera karşısına geçebileceği konuşuluyor. Ancak iki oyuncunun devam filmindeki rollerini yeniden üstlenip üstlenmeyeceği henüz kesinleşmedi.
İlk filmde Kate Hudson, modern flört hayatı üzerine yazı hazırlayan dergi gazetecisi Andie’yi canlandırmıştı. Matthew McConaughey ise Andie’nin bir iddia uğruna kendisine aşık etmeye çalıştığı Benjamin karakterine hayat vermişti.
Film, vizyona girdiği dönemde dünya genelinde yaklaşık 180 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.
Kate Hudson ve Matthew McConaughey’nin yeniden aynı projede buluşma ihtimali, devam filmi haberini daha da dikkat çekici hale getirdi. İkili daha sonra 2008 yapımı “Fool’s Gold” filminde de birlikte rol almıştı.