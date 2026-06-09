İğne iddialarını reddeden Işın Karaca tam 72 kilo vermiş!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, dün akşam konser öncesi kameralara yansıdı. Verdiği kilolarla adından söz ettiren Karaca’nın değişimi dikkat çekti.

2. Sayfa’nın haberine göre “Benimki 36 beden zaferi” diyen Işın Karaca’nın toplamda 72 kilo verdiği öğrenildi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Hakkında çıkan zayıflama iğnesi kullandığı iddialarını daha önce reddeden Karaca'nın yeni hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcının iğne kullanmadan nasıl 72 kilo verdiği merak edildi.

Daha önce nasıl zayıfladığı konusunda açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, Türkiye’de birçok diyetisyene gittiğini ve yıllar önce tüp mide ameliyatı geçirdiğini belirtmiş, asıl değişimin zihinde başladığını ifade etmişti.

"BESLENME DÜZENİMİ DEĞİŞTİRDİM" DEDİ

Beslenme düzenini de değiştiren Karaca, haftada 2 gün iki öğün beslenirken (ilk öğün yoğurt veya muz), diğer günlerde ise tek öğün sistemi uyguladığını belirtmişti.