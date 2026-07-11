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Icardi'den o iddiaları bitiren paylaşım!

Mauro Icardi ile China Suarez’in ayrıldığı iddiaları gündem olmuştu. Sessizliğini bozan çift, yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerlerine çekti. Suarez’in İcardi’yi öptüğü fotoğraf sosyal medyada ayrılık iddialarına cevap olarak yorumlandı.

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Icardi'den o iddiaları bitiren paylaşım! - Fotoğraf: 1
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Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen Mauro Icardi, bu kez sevgilisi China Suarez ile ayrıldığına yönelik iddialarla gündeme geldi.

Icardi'den o iddiaları bitiren paylaşım! - Fotoğraf: 2
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Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona eren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, son dönemlerde özel hayatında olan gelişmelerle konuşuluyor.

Icardi'den o iddiaları bitiren paylaşım! - Fotoğraf: 3
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Son olarak ünlü futbolcunun sevgilisi Suarez ile aralarının açık olduğu iddiaları gündeme geldi. Çift hakkında çıkan ayrılık haberlerine ilişkin sosyal medya platformları üzerinden herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Icardi'den o iddiaları bitiren paylaşım! - Fotoğraf: 4
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CHİNA, İCARDİ'Yİ ÖPMEYE DOYAMADI


Haklarında çıkan iddialar üzerine herhangi bir yazılı açıklama yapmayan çift, iddialara cevap niteliği taşıyan mutlu pozlarla karşılık verdi. Adeta düşman çatlatan çiftten mutluluk pozları peş peşe geldi.

Icardi'den o iddiaları bitiren paylaşım! - Fotoğraf: 5
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Çiftin hakkındaki bu iddialar ilk kez ortaya atılmıyor. İkili daha öncede haklarında çıkan benzer iddiaları yalanlamıştı.

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