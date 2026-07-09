İbrahim Tatlıses'in oğlundan gündem yaratacak sözler: ''Kimse ziyaret etmiyor''
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in Ankara’da fizik tedavisi devam ederken kavgalı olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’ten dikkat çeken bir açıklama geldi.
İbrahim Tatlıses görüşmediği çocuklarından biri olan Ahmet Tatlıses'e miras birakmayacağını dile getirmişti. Ahmet Tatlıses babasının bu sözlerine yanıt verdi.
İbrahim Tatlıses geçtiğimiz nisan ayında geçirdiği enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak safra kesesinden bir operasyon geçirmişti. Tedavi süreci devam eden Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses bir mekan çıkışında basın mensuplarına babasıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Ahmet Tatlıses’in konuşması sosyal medyada da gündem oldu.
Babasını hastanede kimsenin ziyaret etmediğini dile getiren Ahmet Tatlıses,"Bir aydır fizik tedavi görüyor, kimse de ziyaretine gitmiyor. Düşenin dostu bir yere kadar. Öyle süperim demekle olmuyor." dedi.
Geçtiğimiz aylarda mirasını devlete bırakacağını açıklayan İbrahim Tatlıses’in bu kararı da magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Babasının bu kararı çevresindekilerin yönlendirmesiyle aldığını savunan Ahmet Tatlıses, "Çocukları, torunları ve yeğenleri varken böyle bir şey olması mümkün değil. İbrahim Bey'e bir gaf yaptırdılar. Aklıselim düşünen bir insan bunu söylemez" dedi.
Kardeşi İdo Tatlıses ile arasının açık olduğu iddialarına da açıklık getiren Ahmet Tatlıses, "Benim hiçbir zaman kardeşlerimle ciddi anlamda sorunum olmaz. Hiçbir zaman kötü olmayız. Aslına bakarsanız biz kardeşler arasında gerçekten problem yaşamıyoruz. Görüşürüz bazen, görüşmeyiz; evet, olabilir. 3-5 gün önce kendi aradı, 'Ağabey nasılsın?' dedi. Ben de onu aramıştım çünkü çocuklar rahatsız olmuştu. Kardeşlik de tabii ki arayacak, o bana soracak. Daha yeni konuştuk, aramızda bir şey olamaz" açıklamasında bulundu.