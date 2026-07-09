İbrahim Tatlıses'in oğlundan gündem yaratacak sözler: ''Kimse ziyaret etmiyor''

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Kardeşi İdo Tatlıses ile arasının açık olduğu iddialarına da açıklık getiren Ahmet Tatlıses, "Benim hiçbir zaman kardeşlerimle ciddi anlamda sorunum olmaz. Hiçbir zaman kötü olmayız. Aslına bakarsanız biz kardeşler arasında gerçekten problem yaşamıyoruz. Görüşürüz bazen, görüşmeyiz; evet, olabilir. 3-5 gün önce kendi aradı, 'Ağabey nasılsın?' dedi. Ben de onu aramıştım çünkü çocuklar rahatsız olmuştu. Kardeşlik de tabii ki arayacak, o bana soracak. Daha yeni konuştuk, aramızda bir şey olamaz" açıklamasında bulundu.