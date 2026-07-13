İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay yaratacak sözler!

5 5

Kısa sürede sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yaratan videoda Dilan Çıtak şu ifadelere yer verdi:

"Yaldır yaldır bir kız grubunun konserine gidiliyor. Ben istiyorum ki bu kızlar çok yetenekli, bu insanlar çok yetenekli ama abi bir hayır işleyin ya. Ne bileyim, ben şu an delicesine konsere gitmeyerek, olmayan konserlerimle bugün barınaklara, yardıma muhtaç, gözleri kör kedilere vesairelere yardım etmeye çalışıyorum, tamam mı? Ama biz bu insanlara milyonlar kazandırarak, hiçbir şekilde bu halka bir dönüş sağladıklarını ben görmüyorum."