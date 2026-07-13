İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'tan olay yaratacak sözler!
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Manifest grubunu sosyal sorumluluk projelerine yeterince destek vermemekle eleştirdi. Çıtak’ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.
İbrahim Tatlıses‘in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak sosyal medyada yaptığı paylaşımlar popüler müzik grubu Manifest’i hedef gösterdi. Ünlü şarkıcının videosuna tepki yağdı.
Babası İbrahim Tatlıses’le yaşadığı polemiklerle sık sık magazin gündemine damga vuran şarkıcı Dilan Çıtak manifest grubu hakkında söylediği sözler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
Çıtak, sosyal medyada paylaştığı videoda Manifest‘i sosyal sorumluluk bilincinden uzak olmakla itham etti. Bu sözler sosyal medyada geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Ünlü şarkıcı Dilan Çıtak paylaşımında grubun yoğun sahne takvimine rağmen topluma fayda sağlayacak herhangi bir adım atmadığını ileri sürdü. Aynı videoda kendisinin sokak hayvanlarına destek olmak için çabaladığını vurguladı.
Kısa sürede sosyal medyanın gündeminde bomba etkisi yaratan videoda Dilan Çıtak şu ifadelere yer verdi:
"Yaldır yaldır bir kız grubunun konserine gidiliyor. Ben istiyorum ki bu kızlar çok yetenekli, bu insanlar çok yetenekli ama abi bir hayır işleyin ya. Ne bileyim, ben şu an delicesine konsere gitmeyerek, olmayan konserlerimle bugün barınaklara, yardıma muhtaç, gözleri kör kedilere vesairelere yardım etmeye çalışıyorum, tamam mı? Ama biz bu insanlara milyonlar kazandırarak, hiçbir şekilde bu halka bir dönüş sağladıklarını ben görmüyorum."