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İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı

Geçtiğimiz haftalarda hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses'in yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenildi.

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İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı
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Sağlık sorunları ile sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yeniden hastaneye yatırıldı.

74 yaşındaki Tatlıses'in Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.

Seyhan Erdağ'ın haberine göre, İbrahim Tatlıses'in uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi göreceği belirtildi.

FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA ALINACAK

Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılan Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.

İbrahim Tatlıses'in, bu süreçte uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle Ankara'daki hastanede fizik tedavi programına alınacağı belirtildi.

İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı - Resim : 1

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AMELİYAT OLMUŞTU

Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İbrahim Tatlıses Hastane
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