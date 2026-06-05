İbrahim Tatlıses yeniden hastaneye yatırıldı
Geçtiğimiz haftalarda hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses'in yeniden hastaneye yatırıldığı öğrenildi.
Sağlık sorunları ile sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yeniden hastaneye yatırıldı.
74 yaşındaki Tatlıses'in Ankara'da tedavi altına alındığı öğrenildi.
Seyhan Erdağ'ın haberine göre, İbrahim Tatlıses'in uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi göreceği belirtildi.
FİZİK TEDAVİ PROGRAMINA ALINACAK
Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılan Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.
İbrahim Tatlıses'in, bu süreçte uzun süre hareketsiz kalması nedeniyle Ankara'daki hastanede fizik tedavi programına alınacağı belirtildi.
AMELİYAT OLMUŞTU
Nisan'da geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmişti. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti.