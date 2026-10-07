Her şey çocuklar için dedi: Kante 5 milyon doları gözünü kırpmadan verdi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Fransız yıldızı N'Golo Kante, bu kez saha içindeki performansıyla değil saha dışında yaptığı yardımla gündeme geldi.

Mütevazı duruşuyla dikkat çeken yıldız futbolcu, çocuklar için dev bir yardımda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu, köklerinin uzandığı Mali'deki yoksul çocuklar için cebinden 5 milyon dolarlık dev bir bağışta bulundu. Kante, bu parayla bölgedeki yetersiz sağlık altyapısını güçlendirmek adına modern bir tıp merkezi inşa ettirdi.

5 MİLYON DOLARLIK TIP MERKEZİ

35 yaşındaki yıldız futbolcunun, Mali'deki tıp merkezinin yanı sıra Afrika'da okullar açıp binlerce yoksul ailenin masraflarını da üstlendiği belirtildi.

Kante, geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımından transfer edilerek Fenerbahçe forması giymeye başlamıştı.