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Her şey çocuklar için dedi: Kante 5 milyon doları gözünü kırpmadan verdi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu N'Golo Kante, çocuklar için elini cebine atarak 5 milyon doları gözünü kırpmadan verdi.

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Her şey çocuklar için dedi: Kante 5 milyon doları gözünü kırpmadan verdi

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Fransız yıldızı N'Golo Kante, bu kez saha içindeki performansıyla değil saha dışında yaptığı yardımla gündeme geldi.

Mütevazı duruşuyla dikkat çeken yıldız futbolcu, çocuklar için dev bir yardımda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu, köklerinin uzandığı Mali'deki yoksul çocuklar için cebinden 5 milyon dolarlık dev bir bağışta bulundu. Kante, bu parayla bölgedeki yetersiz sağlık altyapısını güçlendirmek adına modern bir tıp merkezi inşa ettirdi.

Her şey çocuklar için dedi: Kante 5 milyon doları gözünü kırpmadan verdi - Resim : 1

5 MİLYON DOLARLIK TIP MERKEZİ

35 yaşındaki yıldız futbolcunun, Mali'deki tıp merkezinin yanı sıra Afrika'da okullar açıp binlerce yoksul ailenin masraflarını da üstlendiği belirtildi.

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Kante, geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi Arabistan'ın Al-İttihad takımından transfer edilerek Fenerbahçe forması giymeye başlamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe Yardım Dolar
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