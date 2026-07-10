Hem kocasıyla sevgili oldu hem de burnunun dibinde ev tuttu! Sosyete bunu konuşuyor

Sosyete kulislerinde günlerdir konuşulan ihanet iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. İş insanı Oytun Özdoğan'ın eşi Aldeberan Özdoğan'ı yakın aile dostları B.Ö. ile aldattığı iddiasının ardından yaşanan son gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Oytun Özdoğan'ın eşi Aldeberan Özdoğan'ı, aile dostları olan B.Ö. ile aldattığı iddia edilmişti.

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İddiaya göre Aldeberan Özdoğan, Bodrum Kızılburun'daki yazlığında çocukları ve ailesiyle tatil yaptığı sırada beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Kendisini aldattığı öne sürülen B.Ö., Aldeberan Özdoğan'ın bulunduğu sitede, evine oldukça yakın bir noktadan yazlık kiraladı. Yaz aylarını burada geçireceği belirtilen B.Ö.'nün bu hamlesi, Aldeberan Özdoğan'ı şok etti.