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Halk TV Magazin Hasan Can Kaya evleniyor! Nikah için orayı seçti

Hasan Can Kaya evleniyor! Nikah için orayı seçti

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya ile sevgilisi Duygu Karabaş yarın New York'ta nikah masasına oturacak.

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Hasan Can Kaya evleniyor! Nikah için orayı seçti

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, sevgilisi Duygu Karabaş ile dünyaevine giriyor. Çiftin yarın nerede nikah masasına oturacağı öğrenilirken, sade bir tören tercih ettikleri ortaya çıktı.

Uzun süredir birlikte olan Hasan Can Kaya ile Duygu Karabaş’ın, Amerika’nın New York kentinde bulunan Türkevi’nde yarın nikah kıyacağı öğrenildi. Çiftin, yakın çevrelerinin katılımıyla sade bir tören düzenleyeceği belirtildi.

Hasan Can Kaya evleniyor! Nikah için orayı seçti - Resim : 1

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EVLİLİK TEKLİFİNİ DE AMERİKA’DA YAPTI

Hürriyet'in haberine göre, bir süre önce dil eğitimi için Amerika’ya giden Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda evlilik teklifini de burada yaptığını açıklamıştı.

Ünlü komedyen, yaptığı açıklamada, “Düğün yapmayacağız, sade bir şekilde evlenmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hasan Can Kaya Evlilik Amerika
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