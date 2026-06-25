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Halk TV Magazin Hande Yener'den 'kemoterapiden saçları döküldü' iddiasına jet yanıt!

Hande Yener'den 'kemoterapiden saçları döküldü' iddiasına jet yanıt!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, “kemoterapiden saçları döküldü” şeklindeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Yener, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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Hande Yener'den 'kemoterapiden saçları döküldü' iddiasına jet yanıt!

Ünlü şarkıcı Hande Yener, sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Hakkında çıkan “kemoterapiden saçları döküldü” şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Yener, sevenlerinden bu tür söylentilere itibar etmemelerini istedi.

"Sağlık durumum ile ilgili yalan yanlış haberler yapılıyor" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, kemoterapi gördüğü ve bu nedenle saçlarının döküldüğü yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Hande Yener'den 'kemoterapiden saçları döküldü' iddiasına jet yanıt! - Resim : 1

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"ÇEVREMDE HERKES İYİ MİYİM DİYE SORUYOR"

Hakkındaki haberler nedeniyle yakın çevresinden çok sayıda mesaj aldığını belirten Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eşim, dostum, sevdiklerim panik oluyor ve mesaj atıyorlar, kemoterapiden saçları döküldü diye benle alakasız bir haber! Çevremde herkes iyi miyim diye soruyor. Bu haberlerin hepsi yalan haber, lütfen ciddiye almayın."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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