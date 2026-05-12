Hande Erçel Ayşe Barım ile yolları ayırdı mı? Profilinden kaldırdı

Ünlü Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki son güncelleme, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Erçel, menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansının ibaresini profilinden kaldırırken, ajansın resmi Instagram hesabını da takipten çıktı.

Konuyla ilgili 32 yaşındaki oyuncunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AYŞE BARIM'A DESTEK VERMİŞTİ

Ayşe Barım, Gezi Parkı davası kapsamında bir süre tutuklu kalmış ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilmişti. Hande Erçel, Barım'ın tutukluluk sürecinde hem adliyede hem de sosyal medya hesabı üzerinden desteğini dile getirmişti.

ID İletişimin sahibi menajer Ayşe Barım, dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gözaltına alındı ancak 12 yıl önceki Gezi Parkı olaylarının 'planlayıcılarından' olduğu iddia edilerek tutuklanmıştı. Erçel menajeri Ayşe Barım'ın duruşmalarına katılmış, desteğini belli etmişti. Ayşe Barım, 250 gün tutuklu kalmıştı.