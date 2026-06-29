Hande Baladın’ın sevgilisi bakın kim çıktı? Boyu boyuna yaşı yaşına denk

Türk voleybolunun yıldız ismi Hande Baladın ile milli basketbolcu Onuralp Bitim hakkında ortaya atılan aşk iddiası magazin gündemine damga vurdu. Bir restoranda baş başa yemek yedikleri öne sürülen ikilinin bir süredir birlikte olduğu iddia edildi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Hande Baladın ile Onuralp Bitim, önceki akşam Bağdat Caddesi’ndeki bir restoranda baş başa yemek yedi. İkili, yemeğin ardından ise birlikte yürüyüş yaptı. Samimi ve neşeli tavırları çevredekilerin dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hem yaşları hem de boylarının uyumuyla dikkat çeken ikili, sosyal medyada gündem oldu.

28 yaş 1.90 boyundaki Hande Baladın ile 27 yaş 1.98 boyundaki Onuralp Bitim için, “boyu boyuna, yaşı yaşına denk” yorumları yapıldı.

Fenerbahçe forması giyen iki milli sporcu hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.