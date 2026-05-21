Haluk Levent'in sağlık durumunu AHBAP açıkladı! Ne zaman taburcu edilecek?
Mide kanaması geçirdiği belirlenen ve yoğun bakıma alınan Haluk Levent'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama yapıldı. AHBAP, 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde ünlü şarkıcının taburcu olabileceğini açıkladı.
Eskişehir'de sahne alan ünlü şarkıcı Haluk Levent, konser sonrasında AFAD ile yapacağı toplantı için dün yola çıktı. Yolculuk sırasında fenalaşan ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırıldı. Mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent, yoğun bakıma alındı.
57 yaşındaki şarkıcının sağlık durumu ile ilgili başkanı olduğu AHBAP'tan yeni bir açıklama geldi. Levent'in mide kanamasının durdurulduğu belirtildi.
"MİDE KANAMASI DURDURULMUŞTUR"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Mide kanaması şüphesiyle acil servisten yatışı yapılan Genel Başkanımızın gerekli tetkikleri tamamlanmış; ardından gerçekleştirilen endoskopik işlemle mide kanaması durdurulmuştur. Kendisine kan transfüzyonu uygulanmış olup, takipleri devam etmektedir. Önümüzdeki 2 gün içerisinde kanamanın tekrarlanmaması halinde taburculuğu değerlendirilecektir. Başkanımız adına geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederiz."
