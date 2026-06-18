Haluk Levent'e mahkemeden kötü haber! 70 milyon lira ceza...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında “karşılıksız çek düzenlediği” iddiasıyla açılan dava karara bağladı. Levent’in düzenlediği belirtilen iki ayrı çek nedeniyle toplam 70 milyon TL adli para cezası verilmesine hükmetti.

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim, mevcut deliller ışığında Levent'in iki farklı karşılıksız çek düzenlediği kararına vardı.

Sözcü'nün haberine göre, 70 milyon TL tutarında adli para cezasının yanı sıra, ünlü şarkıcının yeni çek düzenlemesi ya da çek hesabı açması da yasaklandı.

İSTİNAFTAN GELECEK KARAR BEKLENECEK

Davaya konu çeklere ilişkin detaylar da dosyada yer aldı. Buna göre, çeklerden birinin 20 Mayıs 2025 tarihinde 19 milyon 987 bin TL, diğerinin ise 30 Haziran 2025 tarihinde 50 milyon 83 bin TL tutarında düzenlendiği öğrenildi.

Levent'in adli para cezasını ödememesi durumunda ise cezaevine gönderileceği belirtildi. Ancak yerel mahkeme kararının uygulanabilmesi için ünlü şarkıcının yapacağı istinaf başvurusunun sonucu beklenecek.