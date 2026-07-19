Halit Ergenç'in vazgeçilmezi ortaya çıktı! Bergüzar Korel paylaşımıyla güldürdü

Türk sinema ve televizyon dünyasının en beğenilen çiftlerinden Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in sosyal medyaya yansıyan samimi halleri sevenlerinden büyük ilgi gördü. Ergenç’in yanından ayırmadığı çeşit çeşit termoslar gündem oldu.



Başrollerini paylaştıkları Binbir Gece dizisinin setinde tanışan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 2009 yılında evlilik kararı alarak beraberliklerini sade bir düğünle taçlandırmıştı. Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu olan çift, başarılı kariyerlerinin yanı sıra sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.



‘’LİTRELERCE SIVI TAŞIYORUZ’’

Bergüzar Korel son olarak eşi Halit Ergenç’in yanında taşıdığı termosları esprili bir dille eleştirdiği anları takipçiler ile paylaştı. Paylaştığı videoda, “Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz” ifadelerini kullanan Korel’in eşi Halit Ergenç’in termos taşıma alışkanlığına dikkat çekmesi sosyal medyada esprili yorumları da beraberinde getirdi.



Ünlü oyuncu Bergüzar Korel son olarak “ Benim Annem Ankara” isimli dizi projesinde canlandırdığı ‘Zuhal’ karakteriyle adından söz ettirmişti. Korel’in yıllar içinde geliştirdiği oyunculuk performansı sevenlerinden tam not almıştı.