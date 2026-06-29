Hakan Aysev'den sürpriz nikah! 7. kez evlendi

58 yaşındaki ünlü tenor Hakan Aysev, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girdi. Daha önce 6 kez evlilik yapan Aysev, böylece 7. kez nikah masasına oturmuş oldu.

Çiftin, yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle evlendiği öğrenildi. Törene az sayıda davetli katıldı.

MUTLU GÜNLERİNDEN KARELER PAYLAŞILDI

Evlilik haberinin ardından çiftin düğününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Hakan Aysev, çok sayıda evlilik yapmasıyla ilgili gelen sorulara bir röportajında şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Ben ilişkilerimi daha resmi yaşıyorum, insanları daha çok ciddiye alıyorum ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benimle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum."