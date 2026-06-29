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Halk TV Magazin Hakan Aysev'den sürpriz nikah! 7. kez evlendi

Hakan Aysev'den sürpriz nikah! 7. kez evlendi

Daha önce 6 evlilik yapan ünlü tenor Hakan Aysev, sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile nikah masasına oturarak 7. kez evlendi.

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Hakan Aysev'den sürpriz nikah! 7. kez evlendi

58 yaşındaki ünlü tenor Hakan Aysev, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağrı Özsaatçılar ile dünyaevine girdi. Daha önce 6 kez evlilik yapan Aysev, böylece 7. kez nikah masasına oturmuş oldu.

Çiftin, yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir düğün töreniyle evlendiği öğrenildi. Törene az sayıda davetli katıldı.

Hakan Aysev'den sürpriz nikah! 7. kez evlendi - Resim : 1

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Evlilik haberinin ardından çiftin düğününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşılırken, Hakan Aysev ve Çağrı Özsaatçılar'ın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

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Hakan Aysev, çok sayıda evlilik yapmasıyla ilgili gelen sorulara bir röportajında şu sözlerle açıklık getirmişti:

"Ben ilişkilerimi daha resmi yaşıyorum, insanları daha çok ciddiye alıyorum ve kıramıyorum. Bir insan hayatını benimle devam ettirmek, evlenmek istiyorsa tabii ki diyorum."

Hakan Aysev'den sürpriz nikah! 7. kez evlendi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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