Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Listede büyük sürpriz var
Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken ilk 10'da büyük sürpriz yaşandı.
5-11 Ekim 2026 tarihleri arasında televizyon ekranlarında en çok izlenen diziler belli oldu.
Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, Taşacak Bu Deniz, sezonun ikinci bölümünde yaklaşık yarım puanlık düşüş yaşamasına rağmen 9,79 reytingle geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
Yeni sezon yapımlarından Sevdan Bir Ateş, haftayı 8,16 reytingle ikinci sırada tamamladı. Rakibinin ekranlara dönmesiyle düşüş yaşamasına rağmen güçlü izlenme oranıyla dikkat çeken dizi, zirve yarışını sürdürdü.
Uzak Şehir, reytingini bir puanın üzerinde artırarak 7,92'ye yükseldi. Bu sonuçla haftanın en çok izlenen üçüncü dizisi olan yapım, üst sıralardaki yerini yeniden sağlamlaştırdı.
Geçen sezonun dikkat çeken dizilerinden Yeraltı cephesinde sürpriz yaşandı. İkinci sezonuna 7,24 reytingle başlayan yapım, Çarşamba gününün zirvesini Sevdan Bir Ateş'e kaptırdı. Ancak ilk beş dizi arasına girmeyi başardı. Salı gününün lideri Tuzlu Kahve ise 7,57 reytingle dördüncü sırada yer aldı.
Haftanın sürprizlerinden biri Ömür Usta oldu. Pazar günü ekrana gelen dizi, reytingini önemli ölçüde artırarak 6,12'ye ulaştı ve yedinci sıraya yerleşti. Daha 17 ise 6,42 reytingle altıncı sırada kendine yer buldu.
Beşinci sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren Kızılcık Şerbeti, 5,55 reytingle haftanın en çok izlenen sekizinci dizisi oldu. Listenin son iki sırasında ise 4,43 reytingle Güneşin Doğduğu Yer ve 4,34 reytingle Haysiyet yer aldı.
5-11 Ekim 2026 tarihleri arasındaki prime time sonuçlarına göre sıralama şöyle:
Taşacak Bu Deniz — 9,79
Sevdan Bir Ateş — 8,16
Uzak Şehir — 7,92
Tuzlu Kahve — 7,57
Yeraltı — 7,24
Daha 17 — 6,42
Ömür Usta — 6,12
Kızılcık Şerbeti — 5,55
Güneşin Doğduğu Yer — 4,43
Haysiyet — 4,34