Halk TV Magazin Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Listede büyük sürpriz var

Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı: Listede büyük sürpriz var Haftanın en çok izlenen dizileri açıklandı. Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini korurken ilk 10'da büyük sürpriz yaşandı.