Ünlü şarkıcı Hadise ile Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek davalık oldu. Kızı Melek Bal ile ilgili yaptığı açıklamalarda Hadise'yi hedef alan Akyürek'e, ünlü şarkıcıdan 60 bin liralık manevi tazminat davası geldi.

Uyuşturucu tedavisi gören kızı Melek Bal'ın, dedesinin cenazesinde çektiği videonun sosyal medyada gündem olmasının ardından konuşan Umut Akyürek, açıklamasında Hadise ve Gülşen'i hedef alarak, sahne performanslarının gençler üzerinde olumsuz etki yarattığını söylemişti.

HADİSE'DEN TAZMİNAT DAVASI

Hürriyet'in haberine göre, Akyürek'in "Hadise ve onun gibi rol modeller olduğu sürece zaten bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek" sözlerinin ardından Hadise, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle harekete geçti.

Ünlü şarkıcı, Umut Akyürek hakkında 60 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Hadise'nin avukatı Orhan Müezzinoğlu tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Umut Akyürek'in kendi kızının davranışlarının sorumluluğunu Hadise'ye yüklediği öne sürüldü.