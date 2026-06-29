Son dönemde müzik kariyeriyle dikkat çeken Beren Saat, çıkardığı albümle konuşulurken, meslektaşı Gupse Özay’dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Özay, “İçimde yıllardır varmış” sözleriyle albüm hazırlığında olduğunu açıkladı.

Şişli’de bir müzik stüdyosuna girerken görüntülenen ünlü oyuncu Gupse Özay, albüm çıkaracağını açıkladı. Şarkılarını kendisinin yazdığını söyleyen Özay, müzik yapma fikrinin aniden ortaya çıktığını belirterek çevresinin de kendisini bu konuda desteklediğini ifade etti.

"BİR ANDA İLHAM GELDİ VE SÜRPRİZ YAPMAK İSTEDİM"

Habertürk'ün haberine göre, pop şarkıları söyleyeceğini açıklayan Gupse Özay, şu ifadeleri kullandı:

"Albüm geliyor. Hiç beklemiyordum, bir anda ilham geldi ve sürpriz yapmak istedim. Onun heyecanındayım. Şarkılarımı beğendiler, ‘Sen yaparsın’ diye gaza getirdiler. ‘Albüm yapacağım’ dediğimde desteklediler. Şarkıları ben yazdım. Sahne ve şarkı işini sevdim. İçimde yıllardır varmış, ben şarkıcıymışım."

Gupse Özay, sözlerini "Herkesten destek bekliyorum. Listeleri altüst etmeye var mıyız?" diyerek bitirdi.

Şubat ayında çıkardığı 'CapitaliZoo' şarkısıyla müzik dünyasına giriş yapan ünlü oyuncu Beren Saat de geçtiğimiz günlerde 'Exuberance' isimli albümünü piyasaya sürmüştü.