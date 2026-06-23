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Halk TV Magazin Günay Karacaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum'

Günay Karacaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum'

Ünlü oyuncu Günay Karacaoğlu, “İstenmeyerek doğmuş bir çocuğum” sözleriyle dikkat çekti. Kendini fark ettirebilmek için oyunculuğa yöneldiğini belirten Karacaoğlu, “Ben de buradayım deme çabasındaydım” ifadelerini kullandı.

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Günay Karacaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum'

Günay Karacaoğlu, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, ailesiyle ilişkisini ve kariyerine yön veren duygusal süreçleri anlatırken “Büyüdüğüm ev gayet normaldi ama ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum” sözleriyle gündem oldu.

Hiç istenmediğim için ailemde hep bir ‘Ben de buradayım’ deme çabasındaydım” diyen ünlü oyuncu, ailesinin dikkatini çekebilmek ve kendini gösterebilmek için oyunculuğa yöneldiğini söyledi.

Günay Karacaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum' - Resim : 1

“BİR DÖNEM DANSÖZ OLMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM”

Karacaoğlu, açıklamalarının devamında "Sırf annem ve babam beni görsün, fark etsin diye oyuncu oldum. Hatta bir dönem dansöz olmaya karar vermiştim, kendime 'Alev Yaldız' adını koymuştum" dedi.

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Programda geçmişte yaptığı “Şişko ve kısa boylu olduğum için platonik aşklar yaşamaya mecburdum” sözlerine de açıklık getiren Karacaoğlu, “Hiçbir zaman çok bakılan, peşinden koşulan biri değildim. Ama bunu hiç dert etmedim” diyerek sözlerini noktaladı.

Günay Karacaoğlu'ndan flaş itiraf! 'Ben istenmeyerek doğmuş bir çocuğum' - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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