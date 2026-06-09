Türk pop müziğinin ünlü ismi Gülşen, yeni albüm hazırlıkları sürerken hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden isyan eden ünlü şarkıcı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Yeni albümünün ismiyle ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu belirten Gülşen, sert bir dille tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hakkettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururum."