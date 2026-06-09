Gülşen dava açmaya hazırlanıyor! 'Haysiyetsizce ve gerçek dışı'
Yeni albüm hazırlığındaki Gülşen, albüm ismine dair çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu. İddiaları "haysiyetsizce ve gerçek dışı" olarak nitelendiren Gülşen, dava açmaya hazırlandığını duyurdu.
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Türk pop müziğinin ünlü ismi Gülşen, yeni albüm hazırlıkları sürerken hakkında çıkan iddialara karşı sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden isyan eden ünlü şarkıcı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Yeni albümünün ismiyle ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu belirten Gülşen, sert bir dille tepki gösterdi.
HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞINI DUYURDU
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Çıkacak albümümün adına dair, 'kendi karakterlerinin temsili olan' hayali şarkı adıyla haysiyetsizce ve gerçek dışı haber yapan tüm kişi ve kurumlarla benim ve avukatımın hukuk yoluyla hakkettikleri şekilde ilgileneceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururum."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi