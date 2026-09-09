Güllü'nün oğlu canlı yayında ateş püskürdü: Sizi ilmek ilmek ederdi!

Şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül 2025’te Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlayan soruşturma ve dava süreci devam ederken, oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den dikkat çeken bir çıkış geldi.

Sosyal medya hesabından canlı yayın açan Gülter, annesinin evine pencereden girmesi nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle tepki gösterdi.

"SİZ KÖPEKLERE HESAP VERECEK HALİM YOK"

Annesinin evine girerken kimseye haber vermek zorunda olmadığını belirten Tuğberk Yağız Gülter, kendisini eleştirenlere şöyle seslendi:

"Bugüne kadar hiç bunu söylemedim. Ben annemin evine ister damdan, ister camdan, ister kapından, ister tuvaletten girerim. Size hesap verenin... Ama siz buna zaten karışmazsınız. Artık vicdan işlerini geçtim. Sizi dramatikleştirmeyeceğim. Siz köpeklere hesap verecek halim yok."

"KÜFÜR ETMEM LAZIM AMA EDEMİYORUM"

Tuğberk Yağız Gülter, canlı yayında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Annemin evine girerken kimseye haber verecek hesabım yok benim. Keşke güzelim, canımdan ciğerim annem hayatta olsaydı da... Küfür etmem lazım ama edemiyorum. Sizi ilmek ilmek ederdi."

Gülter’in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

İLK DURUŞMA 1 EKİM'DE

Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı.

Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.