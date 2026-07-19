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Halk TV Magazin Oğuzhan Uğur'un aylık kazancı ortaya çıktı

Oğuzhan Uğur'un aylık kazancı ortaya çıktı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan BabalaTV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un emniyete verdiği ifade aylık kazancını da ortaya çıkardı.

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Oğuzhan Uğur'un aylık kazancı ortaya çıktı
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Ahbap Derneği adına toplanan bağışların yöneticilerin özel hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan BabalaTV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadede Oğuzhan Uğur’un aylık kazancına ilişkin beyanı dikkat çekti.

‘’150 BİN TL- 400 BİN TL CİVARINDA AYLIK KAZANCIM VARDIR’’

Uğur, emniyette verdiği ifadede aylık kazancına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

‘’Şu anda Babala TV’de SGK’lı olarak çalışmaktayım. 150.000 – 400.000 TL civarında
aylık kazancım vardır. Ancak bu kazanç gelen reklamlara göre değişkenlik göstermektedir. Üniversiteden sonra aile şirketi olan Netsav unvanlı firmada fotoğrafçı olarak çalışmıştım başkaca hatırladığım yoktur.’’

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OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?

1984 yılında Ankara’da dünyaya gelen Oğuzhan Uğur müzisyen, senarist, yönetmen ve içerik üreticisi olarak tanınıyor. Özellikle YouTube’da kurduğu BaBaLa TV platformunda hazırladığı programlarla geniş izleyici kitlesine ulaştı. ‘’Mevzular Açık Mikrofon’ adlı YouTube formatıyla son yıllarda Türkiye’nin en çok konuşulan dijital yayıncıları arasında yer aldı

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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