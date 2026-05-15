Gökçe Bahadır hamile iddiası! 3 hafta önceki sözleri gündem oldu

25 Şubat 2022'de Çeşme'de düzenlenen bir törenle evlenen ünlü oyuncu Gökçe Bahadır ve müzisyen eşi Emir Ersoy'dan müjdeli bir haber geldi.

2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi. Hamileliğinin çok başında olduğu öğrenilen Bahadır'ın 1,5 aylık hamile olduğu belirtildi.

Bu iddianın ardından gözler, ünlü oyuncunun 3 hafta önce kameralara verdiği röportaja çevrildi.

3 HAFTA ÖNCE BEBEK SORULARINA YANIT VERMİŞTİ

Yaklaşık 3 hafta önce eşi Emir Ersoy ile birlikte kameralar karşısına geçerek muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır, kendisine yöneltilen "bebek" sorularına esprili bir yanıt vermişti.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin bebek sorusu üzerine, "Daha çok erken, daha yapacak çok şeyimiz var" şeklinde esprili bir yanıt vermiş, ardından da "Kısmet" demişti.

Ünlü çiftten ise henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.