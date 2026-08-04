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Halk TV Magazin Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı

Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı

Game of Thrones dizisiyle tanınan oyuncu Rose Leslie’nin hayatının ilk 10 yılını geçirdiği İskoçya’daki 16. yüzyıldan kalma tarihi Lickleyhead Şatosu, 1.15 milyon sterlin başlangıç fiyatıyla yeniden gayrimenkul piyasasına çıktı.

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Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Ygritte karakteriyle şöhrete kavuşan Rose Leslie'nin çocukluğunu geçirdiği tarihi mülk satışa çıkarıldı.

İskoçya Yaylaları'ndaki Aberdeenshire bölgesinde yer alan 16. yüzyıldan kalma Lickleyhead Şatosu için gayrimenkul acentesi Savills aracılığıyla 1.15 milyon sterlin üzeri teklifler toplanmaya başlandı. Mülk daha önce 2019 yılında 650 bin sterlin bedelle el değiştirmişti.

Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim : 1

4 KATTAN OLUŞAN 8 YATAK ODALI TARİHİ YAPIDA SAKLAMBAÇ OYNADI

Toplam 515 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı tarihi şato, 11 dönümlük bahçesi ve ormanlık alan içerisinde yer alıyor. Mülkün bünyesinde 8 yatak odası, 8 banyo ve 3 yatak odalı ayrı bir müştemilat binası bulunuyor. En eski bölümü 1580 yılına dayanan yapının büyük kısmı ise 17. yüzyılda inşa edildi.

Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim : 2

Oyuncunun annesi Candy Leslie, kızının ilk 10 yaşını geçirdiği mülk hakkında Daily Mail'e konuşarak, "Rose orada doğdu. Çocuk büyütmek için harika bir yerdi; tüm o dulda ve kuytu köşeleriyle saklambaç ve sardalya oyunlarına çok uygundu" dedi.

Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim : 3

YÜZYILLARCA AİLEDE KALAN MÜLK EL DEĞİŞTİRDİ

Leslie klanının bölgedeki varlığı 13. yüzyıl öncesine dayanıyor. Aile, yakındaki Wardhill Şatosu'na 800 yıldır sahip olmayı sürdürüyor. Meksika Şehri valisi Don Guillermo de Landa y Escandón, 1922 yılında kızı Maria Arbuthnot-Leslie ailesine gelin gittiğinde Lickleyhead Şatosu'nu hediye etmişti.

Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim : 4

39 yaşındaki oyuncunun babası Sebastian Leslie'nin 2019 yılında yaşadığı finansal ve hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle mülkiyet aileden çıktı. Yılın belirli dönemlerinde lüks tatil tesisi ve etkinlik mekanı olarak işletilen yapı, son olarak A Sınıfı tescilli tarihi eser statüsünü koruyor.

Game of Thrones yıldızının büyüdüğü 446 yıllık şato satışta: İstenen rakam dudak uçuklattı - Resim : 5

DİZİDEKİ ROL ARKADAŞIYLA EVLENDİ

Kariyerinde Downton Abbey dizisiyle çıkış yakalayan ve ardından Game of Thrones kadrosuna dahil olan oyuncu, dizideki rol arkadaşı Kit Harington ile 2018 yılında evlendi. Çiftin düğünü ailenin bölgedeki diğer tarihi mülkünde gerçekleşti.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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