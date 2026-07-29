Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti
Game of Thrones ve Doctor Who gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti.
İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca televizyon ve sinemada çok sayıda yapımda rol alan Chadbon, özellikle Game of Thrones, Doctor Who ve James Bond filmi Casino Royale ile geniş kitleler tarafından tanınıyordu.
Geçen hafta sonu hayatını kaybettiği öğrenilen Tom Chadbon'un vefatı, hayranları ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Bedfordshire doğumlu oyuncu, uzun yıllara yayılan kariyerinde birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.
Tom Chadbon, Daniel Craig'in James Bond karakterini ilk kez canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra Doctor Who, Blake's 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness, Rebecca ve The Bill gibi birçok sevilen televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.
Oyuncu ayrıca Casualty, Where The Heart Is ve Crown Prosecutor dizilerindeki rolleriyle de dikkat çekti.
Tom Chadbon'un televizyon kariyerindeki son önemli projelerinden biri ise 2017 yılında yer aldığı oldu. Ünlü oyuncu, dizide Yüce Rahip Maynard karakterini canlandırarak seride yer aldı.
Ünlü oyuncu, onlarca yıla yayılan kariyerinde üstlendiği karakter rolleriyle İngiliz televizyon ve sinema dünyasında iz bıraktı.