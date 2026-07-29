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Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti

Game of Thrones ve Doctor Who gibi dizilerde canlandırdığı rollerle tanınan oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti - Fotoğraf: 1
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İngiliz oyuncu Tom Chadbon, 80 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca televizyon ve sinemada çok sayıda yapımda rol alan Chadbon, özellikle Game of Thrones, Doctor Who ve James Bond filmi Casino Royale ile geniş kitleler tarafından tanınıyordu.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti - Fotoğraf: 2
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Geçen hafta sonu hayatını kaybettiği öğrenilen Tom Chadbon'un vefatı, hayranları ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Bedfordshire doğumlu oyuncu, uzun yıllara yayılan kariyerinde birçok unutulmaz karaktere hayat verdi.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti - Fotoğraf: 3
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Tom Chadbon, Daniel Craig'in James Bond karakterini ilk kez canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra Doctor Who, Blake's 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness, Rebecca ve The Bill gibi birçok sevilen televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti - Fotoğraf: 4
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Oyuncu ayrıca Casualty, Where The Heart Is ve Crown Prosecutor dizilerindeki rolleriyle de dikkat çekti.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti - Fotoğraf: 5
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Tom Chadbon'un televizyon kariyerindeki son önemli projelerinden biri ise 2017 yılında yer aldığı oldu. Ünlü oyuncu, dizide Yüce Rahip Maynard karakterini canlandırarak seride yer aldı.

Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti - Fotoğraf: 6
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Ünlü oyuncu, onlarca yıla yayılan kariyerinde üstlendiği karakter rolleriyle İngiliz televizyon ve sinema dünyasında iz bıraktı.

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