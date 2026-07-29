Game of Thrones oyuncusu hayatını kaybetti

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Tom Chadbon, Daniel Craig'in James Bond karakterini ilk kez canlandırdığı 2006 yapımı Casino Royale filminde de rol aldı. Bunun yanı sıra Doctor Who, Blake's 7, Heartbeat, Holby City, Silent Witness, Rebecca ve The Bill gibi birçok sevilen televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.