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Halk TV Magazin Feridun Düzağaç sahnelere ara verdi! 'En az bir mevsim...' diyerek duyurdu

Feridun Düzağaç sahnelere ara verdi! 'En az bir mevsim...' diyerek duyurdu

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, konserlerine 'en az bir mevsim' ara vereceğini açıkladı. Kararının nedenlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı.

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Feridun Düzağaç sahnelere ara verdi! 'En az bir mevsim...' diyerek duyurdu

Ünlü şarkıcı Feridun Düzağaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla konserlerine bir süre ara vereceğini duyurdu.

Paylaşımında konserlerine ara vermek zorunda olduğunu belirten Düzağaç, "Sevgili dostlar, çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki." ifadelerini kullandı.

Feridun Düzağaç sahnelere ara verdi! 'En az bir mevsim...' diyerek duyurdu - Resim : 1

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KARARININ NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Düzağaç, ara verme kararının yalnızca sağlıkla ilgili olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu, çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum.

Bir çoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir.

Dünya meselesi olmamakla birlikte paylaşmak istedim ve ağustos ayındaki sahnelerimizi de aşağıya bıraktım. Hepinizi çok seviyorum, saygılarımla."

Feridun Düzağaç sahnelere ara verdi! 'En az bir mevsim...' diyerek duyurdu - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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