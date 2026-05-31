Ferhat Göçer’den Kanye West konserine eleştiri

İstanbul’da sahne alan ve büyük ilgi gören dünyaca ünlü rapçi Kanye West’in konseriyle ilgili tartışmalar sürerken, şarkıcı Ferhat Göçer’in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Göçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konsere gösterilen yoğun ilgiyi ve organizasyon için konuşulan yüksek maliyetleri eleştirdi. Paylaşımında, “İki ışık, bir duman… 30 milyon doları aldı gitti adam. Gidenlere sorsan bir şarkısını bilmezler” ifadelerini kullanan Göçer, yabancı sanatçılara yönelik ilginin abartıldığını savundu.

Türk rap müziğinin önde gelen isimlerine de değinen Göçer, yerli sanatçıların daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirtti. Göçer, Lvbel C5, Motive, Uzi, Sefo, Ezhel ve Ceza gibi rapçilerin önemli bir dinleyici kitlesine sahip olduğunu ifade ederek, bu isimlerin yeterince takdir edilmediğini öne sürdü.

Paylaşımında esprili bir dille kendi konserine de gönderme yapan Göçer, müzikseverleri Manisa’daki konserine davet ederek, “Söz veriyorum, Kanye West’i aratmayacağım” dedi.