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Halk TV Magazin Fenomen Fatma Soydaş cezaevinden mesaj yolladı: Tahliyesini isteyip söz verdi

Fenomen Fatma Soydaş cezaevinden mesaj yolladı: Tahliyesini isteyip söz verdi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan fenomen Fatma Soydaş, cezaevinden gönderdiği mesajda pişman olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Soydaş, "Bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğime söz veriyorum" dedi.

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Fenomen Fatma Soydaş cezaevinden mesaj yolladı: Tahliyesini isteyip söz verdi
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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen fenomen Fatma Soydaş'tan mesaj geldi. Yakınları aracılığıyla açıklama yapan Soydaş, cezaevi koşullarına dikkat çekerek yaşadıklarını anlattı ve tahliye talebinde bulundu.

Haberlercom'un haberine göre Soydaş, cezaevinden gönderdiği mesajında tutuklu olmanın zorluğuna değinerek, "Burada tutsak olmak çok zor. Özgürlüğün kıymetini daha iyi anlıyorsunuz." dedi.

Fenomen Fatma Soydaş cezaevinden mesaj yolladı: Tahliyesini isteyip söz verdi - Resim : 1

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Soydaş, mesajında yaptığı paylaşımlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

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TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Fatma Soydaş, mesajının devamında tahliye edilmek istediğini belirterek, "Yaptıklarımdan dolayı pişman mıyım? Evet... Tahliyemi istiyorum ve bundan sonra mütevazı bir hayat süreceğimin sözünü veriyorum." ifadelerine yer verdi.

Fenomen Fatma Soydaş cezaevinden mesaj yolladı: Tahliyesini isteyip söz verdi - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tutuklama Cezaevi
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