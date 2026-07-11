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Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi

Fenerbahçeli olduğu bilinen yıldız oyuncu Şevket Çoruh, Galatasaray derbisinde küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada cezayı yedi. Çoruh, ön ödeme kapsamında 5 bin TL ödeyince hakkında takipsizlik kararı verildi.

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Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçeli yıldız oyuncu Şevket Çoruh, ön ödeme hükümlerinden yararlanarak 5 bin TL ödedi. Ödemenin ardından dosyada takipsizlik kararı verildi.

FENERBAHÇELİ YILDIZ OYUNCU GALATASARAY MAÇINDA CEZAYI YEDİ

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip eden oyuncu Şevket Çoruh hakkında, küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sonuçlandı.

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi - Resim : 1

26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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Savcılık, Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" iddiasıyla 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlattı.

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi - Resim : 3

Soruşturma kapsamında Çoruh'a, kanunda yer alan ön ödeme hükümlerinden yararlanma imkânı tanındı. Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu belirlenen süre içinde 5 bin TL ön ödeme yaptı.

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Ön ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından savcılık, Şevket Çoruh hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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