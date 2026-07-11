Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi
Fenerbahçeli olduğu bilinen yıldız oyuncu Şevket Çoruh, Galatasaray derbisinde küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada cezayı yedi. Çoruh, ön ödeme kapsamında 5 bin TL ödeyince hakkında takipsizlik kararı verildi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde tribünde küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçeli yıldız oyuncu Şevket Çoruh, ön ödeme hükümlerinden yararlanarak 5 bin TL ödedi. Ödemenin ardından dosyada takipsizlik kararı verildi.
FENERBAHÇELİ YILDIZ OYUNCU GALATASARAY MAÇINDA CEZAYI YEDİ
Geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünden takip eden oyuncu Şevket Çoruh hakkında, küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma sonuçlandı.
26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Savcılık, Çoruh hakkında "hakaret içeren tezahürat" iddiasıyla 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlattı.
Soruşturma kapsamında Çoruh'a, kanunda yer alan ön ödeme hükümlerinden yararlanma imkânı tanındı. Sabah'ın haberine göre, ünlü oyuncu belirlenen süre içinde 5 bin TL ön ödeme yaptı.
Ön ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından savcılık, Şevket Çoruh hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verdi.