Halk TV Magazin Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Galatasaray maçında cezayı yedi Fenerbahçeli olduğu bilinen yıldız oyuncu Şevket Çoruh, Galatasaray derbisinde küfürlü tezahüratta bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada cezayı yedi. Çoruh, ön ödeme kapsamında 5 bin TL ödeyince hakkında takipsizlik kararı verildi.