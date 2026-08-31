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Halk TV Magazin Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sürpriz! Milyarder patron 66 metrelik lüks yatıyla Bodrum'a geldi

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sürpriz! Milyarder patron 66 metrelik lüks yatıyla Bodrum'a geldi

Fenerbahçe ile 4 Kasım’da karşılaşacak Liverpool’un milyarder patronu John W. Henry, 66 metrelik lüks yatı Elysian ile Bodrum’a demir attı. Santorini’den Türkiye’ye gelen Henry’nin yatı dikkat çekti.

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Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sürpriz! Milyarder patron 66 metrelik lüks yatıyla Bodrum'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım'da Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool'un sahibi John W. Henry, 66 metrelik lüks yatı Elysian ile Bodrum'a geldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'un milyarder patronu John W. Henry, İstanbul'daki karşılaşma öncesi Türkiye'de rotasını Bodrum'a çevirdi.

Sabah'ın haberine göre, Santorini'de tatil yapan Henry, ardından Hisarönü Körfezi'ne geçti. Milyarder iş insanı, buradaki seyahatinin ardından 66 metrelik yatı Elysian ile Bodrum'a demir attı.

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sürpriz! Milyarder patron 66 metrelik lüks yatıyla Bodrum'a geldi - Resim : 1

66 METRELİK YATIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Henry'nin Bodrum'a geldiği Elysian isimli yat, büyüklüğü ve tasarımıyla dikkat çekti. 2015 yılında dış tasarım ödülüne layık görülen lüks yat, Bodrum açıklarında demirledi.

Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi sürpriz! Milyarder patron 66 metrelik lüks yatıyla Bodrum'a geldi - Resim : 2

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GÖZLER 4 KASIM'DAKİ KARŞILAŞMADA

John W. Henry'nin Bodrum ziyareti, Fenerbahçe ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çekti.

İki takım, 4 Kasım'da İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum Fenerbahçe Liverpool
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