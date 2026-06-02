Felç geçiren ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı

Disney filmlerine seslendirdiği şarkılarla hafızalara kazınan iki Grammy ödüllü şarkıcı Peabo Bryson, geçirdiği felç sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Bryson’un ailesi tarafından yapılan açıklamada, sanatçının bu hafta içinde felç geçirdiği ve doktorların gözetiminde tedavi altına alındığı belirtildi. Açıklamada, bu süreçte mahremiyetlerine özen gösterilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, “Dostların ve hayranların duaları, sevgisi ve iyi dilekleri büyük bir minnetle karşılanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

DİSNEY EFSANESİ OLARAK TANINIYOR

“Aladdin” filmindeki “A Whole New World” ve “Güzel ve Çirkin” filmindeki Céline Dion düetiyle dünya çapında ün kazanan Bryson, kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. Sanatçı, 1992’de Grammy ödülü kazanmış, ertesi yıl ise bir kez daha aynı ödüle layık görülmüştü.

Ünlü şarkıcı, 2019 yılında da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.