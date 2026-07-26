Fatih Ürek'in vasiyeti neden yerine getirilemiyor? Ablası ilk kez anlattı

Ünlü sanatçı Fatih Ürek‘in vefatının ardından gündeme gelen miras iddialarına ablası Selvi Ürek açıklık getirdi. Kardeşinin sanıldığı kadar büyük bir servet bırakmadığını belirten Ürek, altın ve döviz birikimlerinin borçlarının kapatılmasında kullanıldığını söyledi. Selvi Ürek ayrıca, Fatih Ürek‘in en büyük hayallerinden biri olan adına okul yaptırılması Fikri’nin aile içinde destek görmediğini ifade etti.

15 Ekim 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından uzun süre tedavi gören Fatih Ürek 30 Ocak‘ta 59 yaşında yaşamını yitirdi. Ürek’in ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Sanatçının ölümünün ardından hem mal varlığı hem de yıllar önce dile getirdiği okul yaptırma vasiyeti yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek iki yıl önce katıldığı bir programda adına vakıf kurulmasını ve okul yapılmasını istediğini açıklamıştı. Sanatçı aynı programda “Hayatımda en çok istediğim şey benim adıma bir okul yaptırmak. Okullarımıza ihtiyacımız var” ifadelerini kullanmıştı.



Esra Ceyhan’ın YouTube programında konuşan Selvi Ürek kardeşinin mal varlığına ilişkin ortaya atılan rakamların gerçeğe yansıtmadığını belirterek, kardeşi Fatih Ürek‘e ait iki evin henüz satılmadığını vurguladı. Ürek, kredi kartı, kredi, avans, vergi ve sigorta primi borçlarının sanatçı’nın biriktirirdigi altın ve dövizlerle ödendiğini geriye ise çok az miktarda borç kaldığını aktardı.

''GERÇEK MAL VARLIĞI KONUŞULAN RAKAMLARDAKİ GİBİ DEĞİLDİ''



Sanatçının değerli eşyalarının bir aile dostuna emanet edildiğini de söyleyen Ürek, ''Fatih’in gerçek mal varlığı konuşulan rakamlardaki gibi değildi'' dedi.

''KARDEŞLERİM VE YEĞENLERİM SICAK BAKMIYOR''

Fatih Ürek‘in adına okul yaptırılması isteği ile ilgili de konuşan Selvi Ürek, ”Kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Öyle sanıldığı gibi çok büyük bir paramız yok.” ifadelerini kullandı.