Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in o pozlarına beğeni yağdı!

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İş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitiren Terim, son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bir dönem YouTube’da dijital içerik üreticiliği yapan Terim’in Instagram‘da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.