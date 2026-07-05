Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in o pozlarına beğeni yağdı!
Fatih Terim’in kızı Buse Terim sevgili Batu Son ile peş peşe paylaştığı karelerle sosyal medyayı salladı. Romantik paylaşıma dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Fatih Terim’in kızı Buse Terim sosyal medyadan peş peşe paylaştığı karelerle adeta düşman çatlattı.
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim iş insanı Batu Son ile yaşadığı aşka doludizgin devam ediyor. Sosyal medyada hayatına dair kareleri paylaşmayı seven Terim’in paylaşımları yoğun ilgi görüyor.
İş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitiren Terim, son dönemlerde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bir dönem YouTube’da dijital içerik üreticiliği yapan Terim’in Instagram‘da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.
Son olarak sevgilisi Batu Son ile paylaştığı karelerle dikkatleri üzerine toplayan Buse Terim gönderisinin altına 'aşk' notunu düştü. Paylaşım dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.