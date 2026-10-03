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Ezgi Mola’dan Barcelona açıklaması

Oyuncu Ezgi Mola, Barcelona’da ev aldığı ve evinin işgal edildiği iddialarını yalanladı. Ünlü oyuncu, “Barcelona’da bir evim yok” diyerek haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Ezgi Mola’dan Barcelona açıklaması

Oyuncu Ezgi Mola, Barcelona’da ev aldığı ve bu evin işgal edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Mola, “Barcelona’da bir evim yok” diyerek çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre Ezgi Mola, Etiler’de katıldığı bir sergi çıkışında görüntülendi.

"TAMAMEN YALAN"

Mola, İspanya’nın Barcelona kentinde yatırım amacıyla ev aldığı ve boş duran evleri işgal etmeyi savunan okupa hareketinden bir grubun bu eve yerleştiği iddialarına yanıt verdi.

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Ünlü oyuncu, "Barcelona’da bir evim yok. Tamamen yalan haberler. Ben de gördükçe şaşırıyorum. İnanılmaz rakamlar yazıyorlar; 3 milyon euro gibi… Nereden çıkıyor böyle haberler bilmiyorum” dedi.

"KENDİ PROJEM ÇOCUĞUM"

Yeni bir projesi olup olmadığı da sorulan Mola, şu sıralar hayatındaki en önemli gündemin oğlu Can olduğunu söyledi.

Mola, “Kendi projem çocuğum. Onu kreşe yazdırdım, götürüp getiriyorum” ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2023’te evlenmiş, çift 2025’te boşanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu İspanya Barcelona
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