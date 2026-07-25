Ezel Akay’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: Merak edenleri eve beklerim

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Basına ve sosyal medyaya yansıyan "ev" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Akay, yalnızca ifade verdiğini belirterek kamuoyuna yargı sürecinin tamamlanmasını bekleme çağrısında bulundu.

Paylaşımında, "Dostlar, bir ifade verdim çıktım, yayılan haberlere çok hayret ettim. Lütfen medyada gördüğünüz her habere inanmayınız. Hayatında hiçbir suça bulaşmamış biri olarak süren yargılamanın sonucunu beklemenizi tavsiye ederim" dedi.

Akay, "Sözü edilen evler kiminmiş, olay neden büyümüş, hepsini mahkeme sonunda öğreneceksiniz" diye konuştu.

Basına yansıyan görüntülere de tepki gösteren Akay, "Sevgiler ve daha önemli meselelerle ilgilenmeye devam. Bu arada evimi merak edenleri eve beklerim." sözleriyle açıklamasını tamamladı.