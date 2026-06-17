Eylem Çelik'ten Mehmet Ali Erbil hakkında uzaklaştırma kararı

Sosyal medya fenomeni Eylem Çelik, son dönemde adı aşk iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan süreç nedeniyle hukuki yollara başvurduğunu belirterek, Mehmet Ali Erbil’e dava açacağını ifade etti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Erbil’in kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını ve oyunculuk kariyeri konusunda destek olabileceğini söyleyerek görüşme teklif ettiğini öne süren Çelik, görüşmenin iş amacıyla gerçekleştiğini savunmuştu.

Çelik ayrıca, Erbil’in kendisini iş görüşmesi bahanesiyle evine çağırdığını ve rızası dışında canlı yayın açtığını iddia etmiş, yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu dile getirmişti.

Genç fenomen, açıklamasında, “Adımın bir daha Mehmet Ali Erbil ile anılmasını istemiyorum. Kariyerime odaklandım. Yakında çok önemli yapımcılarla bir görüşme sağlayacağım” ifadelerini kullandı.

Çelik’in uzaklaştırma kararı aldığını açıklamasının ardından gözler Mehmet Ali Erbil cephesine çevrilirken, açıklama yapılmadı.